Знарок: с первым номером «Спартака» я не определился, но обсуждать вратаря буду не с вами

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок поделился впечатлениями после матча с ЦСКА (2:5).
«Оценка матча — проигрыш. Завтра разберём, что получилось, а что не получилось. Хорошо, что мы сыграли на этом турнире. Нужно было войти в игровой ритм. Когда совершаешь непозволительные ошибки, проигрываешь матчи. Но ещё есть время, чтобы подойти к сезону.
Самое главное — это то, что не хватает нам физического состояния. Молодёжь выглядит неплохо, но у неё и сил побольше. Думаю, что все команды на турнире в одинаковом состоянии в этом плане.
С первым номером на сезон не определился, но обсуждать игру вратаря я не буду с вами. Для этого у меня есть тренер вратарей. Не совсем доволен игрой в большинстве, будем работать над этим.
Любимова мы и брали с расчётом на его игру как в позиции центрального нападающего, так и на краю. Мы об этом и говорили с ним перед подписанием контракта. Здесь всё зависит от нашей ситуации с легионерами», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 29 августа 2020
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