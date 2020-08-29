Кэссиди: Гурд — умный игрок. Заработал пять минут большинства, доиграл матч без проблем

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди после матча с «Тампой-Бэй Лайтнинг» (1:3, 1-3 в серии) прокомментировал удаление форварда «мишек» Ника Ритчи. Во втором периоде Ритчи получил пять минут штрафа за силовой приём на Янни Гурде.



«Гурд — хороший игрок и очень умный. Заработал пятиминутное большинство, доиграл матч без проблем», — приводит слова Кэссиди журналист Тай Андерсон в «Твиттере».

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Клубы Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» провели четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли. Победу одержала команда Джона Купера — 3:1, общий счёт в серии стал 3-1 в пользу «молний».



Счёт в матче был открыт на девятой минуте, шайбу забросил нападающий «Тампы» Ондржей Палат. В середине второго периода Палат оформил дубль, одним из ассистентов выступил российский форвард Никита Кучеров. На 39-й минуте преимущество «молний» упрочил защитник Виктор Хедман, Кучеров отдал ещё один голевой пас. В середине третьего периода форвард Джейк Дебраск сократил отставание «Бостона», установив окончательный счёт.



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