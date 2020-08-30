«Витязю» вручили кубок, Знарок лютовал в матче с ЦСКА. Лучшие фото с Кубка мэра

Вчера, 29 августа, в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» в матче Кубка мэра Москвы «Витязь» одержал победу над «Динамо» со счётом 3:2 ОТ и стал обладателем почётного трофея. Ранее «Динамо» на турнире проиграло «Спартаку» (1:4) и ЦСКА (3:4 Б), «Витязь» обыграл тех же соперников (3:2, 3:2 ОТ).
В другом матче дня ЦСКА обыграл «Спартак». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Игоря Никитина. ЦСКА на турнире проиграл «Витязю» (2:3) и обыграл московское «Динамо» (4:3 Б). «Спартак» уступил «Витязю» (2:3 ОТ) и обыграл «Динамо» (4:1).
Новый сезон КХЛ начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют ЦСКА и «Ак Барс».
Лучшие фото с заключительного дня Кубка мэра — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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