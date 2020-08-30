Купер: Кучеров – фантастически одарённый игрок, я доверяю ему в любых ситуациях

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после победы в четвёртом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (3:1) оценил игру российского форварда Никиты Кучерова, который отметился двумя результативными передачами.
«Куч — фантастически одарённый игрок, который все свои почести получает благодаря атакующему вкладу в нашу игру. Хоккеисты, известные исключительно своими бомбардирскими качества, нередко выигрывают «Харт Трофи» или видят свои фотографии на первых полосах газет. Но помимо них есть и те, кто играет в 200-футовый хоккей. Эти ребята есть и у «Бостона», в том числе в их топ-звене, и они есть у нас. Но если вы как следует приглядитесь к атакующим игрокам, то поймёте, что они проводят на льду столько времени, потому что умны и знают, как нужно действовать в собственной зоне. Их было бы невозможно бросать в игру на 20 с лишним минут за матч, если бы они этого не делали. Рост Куча в этом аспекте — одна из причин, почему мы сейчас так успешны. Тренеры отправляют игроков на лёд не из-за их фамилий, а потому что доверяют им. И я доверяю Кучу в любых ситуациях», — приводятся слова Купера на официальном сайте НХЛ.
Общий счёт в серии стал 3-1 в пользу «молний».
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