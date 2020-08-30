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Палат — о Кучерове: когда твоя звезда так играет, остальные следуют его примеру

Палат — о Кучерове: когда твоя звезда так играет, остальные следуют его примеру
Хоккей / НХЛ 0

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Ондржей Палат поделился впечатлениями от игры россиянина Никиты Кучерова в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз» (3:1, 3-1).

«С первых минут было ясно, что Куч проведёт сегодня отличный матч. Один его хит против Хары чего стоил. Когда твоя звезда так играет, остальные следуют его примеру», — цитирует Палата пресс-служба НХЛ.

Счёт в матче был открыт на девятой минуте, шайбу забросил Палат. В середине второго периода Палат оформил дубль, одним из ассистентов выступил российский форвард Никита Кучеров. На 39-й минуте преимущество «молний» упрочил защитник Виктор Хедман, Кучеров отдал ещё один голевой пас. В середине третьего периода форвард Джейк Дебраск сократил отставание «Бостона», установив окончательный счёт.

Купер: Палат не просто так играет с Кучеровым и Пойнтом. Он обладает огромным мастерством
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