Палат — о Кучерове: когда твоя звезда так играет, остальные следуют его примеру

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Ондржей Палат поделился впечатлениями от игры россиянина Никиты Кучерова в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз» (3:1, 3-1).

«С первых минут было ясно, что Куч проведёт сегодня отличный матч. Один его хит против Хары чего стоил. Когда твоя звезда так играет, остальные следуют его примеру», — цитирует Палата пресс-служба НХЛ.

Счёт в матче был открыт на девятой минуте, шайбу забросил Палат. В середине второго периода Палат оформил дубль, одним из ассистентов выступил российский форвард Никита Кучеров. На 39-й минуте преимущество «молний» упрочил защитник Виктор Хедман, Кучеров отдал ещё один голевой пас. В середине третьего периода форвард Джейк Дебраск сократил отставание «Бостона», установив окончательный счёт.