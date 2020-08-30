Тротц — о матче с «Филадельфией»: Комаров вовлекает людей в борьбу. Лео с характером

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц после победы в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (3:1, 2-1) оценил вклад в успех финского нападающего Леонида Комарова, ставшего автором победного гола.
«Комаров вовлекает людей в борьбу. Он — парень, который может помочь во многих ситуациях при обороне, но очень важен его опыт. В каждой команде есть такой характерный человек. Лео — именно такой, с характером. Что касается глубины, то у нас она есть и даёт шанс выиграть в каждом матче. Мы так устроены», — сказал Тротц на пресс-конференции.
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 24 минуты 42 секунды, результативными действиями не отметился. Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил 26 бросков.
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