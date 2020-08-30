Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Состоялись три матча во втором раунде Кубка Стэнли.

«Бостон Брюинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:3 (1-3). Российский голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 29 бросков из 30 и помог «Тампе» одержать третью победу кряду. Подопечные Джона Купера находятся в одном шаге от выхода в финал Восточной конференции.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия Флайерз» — 3:1 (2-1). Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 24 минуты 42 секунды, результативными действиями не отметился. Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил 26 бросков.

«Ванкувер Кэнакс» — «Вегас Голден Найтс» — 0:3 (1-2). Шведский голкипер номинальных гостей Робин Ленер оформил второй шат-аут в серии.