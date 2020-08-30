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Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Состоялись три матча во втором раунде Кубка Стэнли.

Сетка розыгрыша и календарь Кубка Стэнли

«Бостон Брюинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:3 (1-3). Российский голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 29 бросков из 30 и помог «Тампе» одержать третью победу кряду. Подопечные Джона Купера находятся в одном шаге от выхода в финал Восточной конференции.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
29 августа 2020, суббота. 19:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Палат (Пойнт) – 08:59' (5x5)   0:2 Палат (Чирелли, Кучеров) – 32:29' (5x5)   0:3 Хедман (Джонсон, Кучеров) – 38:04' (5x4)   1:3 Дебраск (Койл, Грызлик) – 47:04' (5x4)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия Флайерз» — 3:1 (2-1). Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 24 минуты 42 секунды, результативными действиями не отметился. Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил 26 бросков.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
30 августа 2020, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Питлик (Лотон, Нисканен) – 14:18' (5x5)   1:1 Мартин (Барзал, Эберле) – 27:12' (5x5)   2:1 Комаров (Брассар) – 39:54' (5x5)   3:1 Ли (Эберле, Пулок) – 43:41' (5x4)

«Ванкувер Кэнакс» — «Вегас Голден Найтс» — 0:3 (1-2). Шведский голкипер номинальных гостей Робин Ленер оформил второй шат-аут в серии.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 3-й матч
30 августа 2020, воскресенье. 04:45 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
0 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Так (Руа, Мартинес) – 04:05' (5x5)   0:2 Уайтклауд – 05:28' (5x5)   0:3 Стоун (Теодор, Смит) – 42:19' (5x4)
«Вегас» обновил рекорд НХЛ по скорости достижения 25 побед в плей-офф
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