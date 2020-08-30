Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Состоялись три матча во втором раунде Кубка Стэнли.
«Бостон Брюинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:3 (1-3). Российский голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 29 бросков из 30 и помог «Тампе» одержать третью победу кряду. Подопечные Джона Купера находятся в одном шаге от выхода в финал Восточной конференции.
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия Флайерз» — 3:1 (2-1). Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 24 минуты 42 секунды, результативными действиями не отметился. Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил 26 бросков.
«Ванкувер Кэнакс» — «Вегас Голден Найтс» — 0:3 (1-2). Шведский голкипер номинальных гостей Робин Ленер оформил второй шат-аут в серии.
- 30 августа 2020
-
09:42
-
09:30
-
09:02
-
08:45
-
08:20
-
08:05
-
07:50
-
07:41
-
07:24
-
06:31
-
06:16
-
06:00
-
05:27
-
04:47
- 29 августа 2020
-
23:33
-
23:00
-
22:31
-
22:18
-
22:10
-
22:02
-
21:57
-
21:36
-
20:59
-
20:35
-
19:55
-
19:28
-
19:04
-
18:50
-
18:42
-
18:31
-
18:27
-
18:22
-
18:16
-
18:13
-
17:37