Варламов: прошлый матч мне не удался. Сделал выводы из ошибок и двинулся вперёд
Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов прокомментировал победу в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией Флайерз» (3:1, 2-1).
«Для нас это был важный матч, и особенно для меня, потому что я знаю, что прошлая игра мне не удалась. Я пропустил три быстрых гола, но такое случается. Ничего идеального не бывает, особенно в плей-офф, где так много матчей. Сегодня ты проигрываешь, но завтра побеждаешь. Я сделал выводы из ошибок и двинулся вперёд», – цитирует Варламова пресс-служба НХЛ.
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 24 минуты 42 секунды, результативными действиями не отметился. Российский вратарь «островитян» Семён Варламов отразил 26 бросков.
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