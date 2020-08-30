Варламов: прошлый матч мне не удался. Сделал выводы из ошибок и двинулся вперёд

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов прокомментировал победу в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией Флайерз» (3:1, 2-1).

«Для нас это был важный матч, и особенно для меня, потому что я знаю, что прошлая игра мне не удалась. Я пропустил три быстрых гола, но такое случается. Ничего идеального не бывает, особенно в плей-офф, где так много матчей. Сегодня ты проигрываешь, но завтра побеждаешь. Я сделал выводы из ошибок и двинулся вперёд», – цитирует Варламова пресс-служба НХЛ.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 24 минуты 42 секунды, результативными действиями не отметился. Российский вратарь «островитян» Семён Варламов отразил 26 бросков.