Хедман — о Василевском: «Тампе» сильно помогает наличие лучшего вратаря в НХЛ

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман поделился впечатлениями от игры команды в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз» (3:1, 3-1).
«Мы – ответственная команда, и речь не только о защитниках. Действуем всей пятёркой, а Василевский блестяще нас страхует. Мы комфортно и уверенно чувствуем себя в рамках своей системы. Если каждый и дальше будет выполнять свою роль, нас будет сложно обыграть. Наличие лучшего вратаря в НХЛ, естественно, тоже сильно помогает, но сейчас мне очень нравится, как мы обороняемся», – цитирует Хедмана пресс-служба НХЛ.
Российский голкипер отразил 29 бросков из 30 и помог «Тампе» одержать третью победу кряду. Подопечные Джона Купера находятся в одном шаге от выхода в финал Восточной конференции.
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