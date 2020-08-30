Маккиннон — о расизме: я белый человек и не знаю, с чем сталкиваются другие люди

Форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон поделился мнением о борьбе НХЛ с расизмом.

«Пытаюсь найти способ сделать что-то позитивное. Я белый человек и не знаю, с чем сталкиваются другие люди. Надо задавать вопросы, следить за тем, что происходит, искать способы повлиять на ситуацию.



Мы на день опоздали с переносом матчей. Жаль, что так получилось, но мы делаем всё, чтобы компенсировать это упущение. Мы перенесли матчи двух игровых дней. Это очень серьёзное, очень громкое заявление. Любой хоккеист вам это подтвердит.



Было странно видеть, как в других лигах отменяют матчи, а в НХЛ продолжают играть. Мы не знали, что делать. Думаю, надо было перенести матчи того дня, но сейчас мы делаем всё возможное», – цитирует Маккиннона пресс-служба НХЛ.