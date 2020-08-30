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«Флорида» и «Аризона» рассматривают одних и тех же кандидатов на должность генменеджера

«Флорида» и «Аризона» рассматривают одних и тех же кандидатов на должность генменеджера
Хоккей / НХЛ 0

Два клуба Национальной хоккейной лиги — «Флорида Пантерз» и «Аризона Койотс» — заняты активным поиском новых генеральных менеджеров, сообщает Sportsnet. Примечательно, что клубы обратили внимание на одних и тех же кандидатов — Кевина Уикза, Майка Фута и Билла Армстронга.

Отмечается, что «Койотс» не сбрасывают со счетов Стива Салливана, который находится в статусе исполняющего обязанности генерального менеджера клуба. Перед стартом плей-офф Джон Чайка оставил пост генерального менеджера «Аризоны» после конфликта с руководством клуба.

Напомним, что Дэйл Тэллон покинул пост генменеджера «Флориды» после того, как клуб не смог преодолеть квалификационный раунд плей-офф, уступив «Нью-Йорк Айлендерс».

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