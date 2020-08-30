Даугавиньш: в «Спартаке» было больше тактики, в «Витязе» требуют активности по всему льду

Новичок «Витязя» нападающий Каспарс Даугавиньш рассказал о подготовке к старту регулярного чемпионата КХЛ.

«Трудно сказать о своём звене. В последних матчах мы действовали вместе с Сёминым и Дергачёвым, у нас нормально получалось — забивали, побеждали. Надеюсь, нас оставят вместе и мы в регулярном чемпионате ещё лучше покажем себя.

Сильных изменений нет. В хоккее что-то сильно новое не придумаешь. Да, в каких-то мелочах чуть-чуть по-другому устроена работа, чем в «Торпедо» и «Спартаке». Например, стараемся более активно играть, чем в «Спартаке». Там было больше тактики: забирать края, больше держать среднюю зону. А в «Витязе» требуют активности по всей площадке», – цитируют Даугавиньша «Известия».