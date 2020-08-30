Махановский — о просмотре в «Магнитке»: был на уровне, но любому хоккеисту нужен шанс

Нападающий «Югры» Павел Махановский прокомментировал просмотр в магнитогорском «Металлурге», по итогам которого уральский клуб не сделал ему предложения о полноценном контракте.
«Прошлый сезон в ВХЛ завершился досрочно, после чего попробовал вернуться в КХЛ. Нас еще с одним форвардом „Югры“, Иваном Фищенко, пригласил на просмотровый контракт магнитогорский „Металлург“. Провели с „Магниткой“ полноценный тренировочный лагерь, особенно запомнились занятия в тренажерном зале — работали над балансом, резкостью, много внимания уделили мелким мышцам.
Однако по итогам сбора к нам с Иваном подошёл главный тренер „Металлурга“ Илья Воробьев — поблагодарил за работу, сказал, что нужно давать шанс местным воспитанникам. Тут же позвонил генеральный менеджер „Югры“ Сергей Гусев и предложил вернуться в ставший практически родным Ханты-Мансийск.
Нам показалось, что мы были на уровне, но любому хоккеисту всегда нужен шанс. Провели там только один матч — первый за пять месяцев, за такой отрезок тяжело себя проявить. Но все равно «Магнитке» — только благодарность. Как и «Югре», что следила за нами и сразу же позвала обратно", — цитирует Махановского Russia-Hockey.
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