Сухонен: «Йокерит» — узник КХЛ, а ИИХФ не стоило отдавать ЧМ-2021 Беларуси

Известный финский тренер Алпо Сухонен прокомментировал возможную неявку финского «Йокерита» в Минск на матч с «Динамо», который должен состояться 3 сентября. Причиной тому называют беспорядки после президентских выборов в этой стране.



«Считаю, «Йокериту» не стоит ехать в Минск на выездной матч с «Динамо». Это сложное время для генерального менеджера «Йокерита» Яри Курри. Его владение клубом сильно привязано к КХЛ и владельцам лиги. Курри — пленник «Йокерита», а «Йокерит» — узник КХЛ. Говорят, спорт нельзя смешивать с политикой, но права человека — это не политика. Откровенно говоря, ИИХФ не следовало отдавать Беларуси чемпионат мира, но такова тенденция — отдавать спортивные турниры диктаторским режимам», — приводит слова Сухонена STT.



Напомним, Сухонен тренировал «Йокерит» в сезоне-1993/1994, но уже в ноябре был отправлен в отставку. В сезоне-2000/2001стал первым европейским тренером, возглавившим клуб НХЛ («Чикаго Блэкхоукс»), но продержался на этой должности только один год.

«Йокерит» просил минское «Динамо» перенести матч 3 сентября, но получил отказ