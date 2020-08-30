Кравцов перешёл в «Трактор» и проведёт полноценный сезон в КХЛ
«Трактор» объявил о заключении однолетнего контракта с российским нападающим Виталием Кравцовым. Отмечается, что форвард проведёт полноценный сезон в составе челябинского клуба.
Напомним, прошлым летом 20-летний Кравцов отправился за океан, перейдя в систему «Рейнджерс». Однако нападающему не удалось пробиться в основную команду, после чего он временно вернулся в челябинский «Трактор».
Возвращение в Континентальную хоккейную лигу сложилось для Кравцова неудачно: в 11 матчах он набрал 3 (1+2) очка, заработав показатель полезности «–4», и вскоре попал в запас, после чего российский форвард вернулся в расположение системы «Рейнджерс». В АХЛ Кравцов сыграл 39 матчей, записав в свой актив 15 (6+9) баллов.
Беляев: надеюсь, у «Трактора» получится договориться об аренде Кравцова на полный сезон
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