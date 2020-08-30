Волков: «Авангард» с осторожным оптимизмом смотрит в новый сезон

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков поделился ожиданиями от предстоящего старта регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Предсезонка прошла в непривычном формате, из-за коронавируса пришлось скорректировать наш график подготовки, но всё, что мы запланировали, нам удалось воплотить в жизнь. Это и физическая подготовка, и контрольные матчи.

Мы сделали оценку по завершении этих игр, проанализировали ситуацию. У меня нет никаких претензий к ребятам, отличная атмосфера как на льду, так и в раздевалке. И мы с осторожным оптимизмом смотрим на новый сезон», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

На этой неделе команда Боба Хартли стала победителем предсезонного турнира имени Николая Пучкова, который проходил в Санкт-Петербурге.