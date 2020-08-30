Хартли: «Авангард» открыл много хороших, ярких молодых игроков. Увидели новых лидеров

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги предсезонной подготовки омской команды.

«Я много раз говорил игрокам, что это, скорее всего, был самый странный предсезонный сбор за их карьеру. Но отдам должное всему клубу в целом: люди сохраняли позитивный настрой и делали всё, чтобы максимизировать время для тренировок.

Мы открыли много хороших, ярких молодых игроков, увидели новых лидеров. Я доволен предсезонкой и с нетерпением жду начала сезона», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

На этой неделе команда Боба Хартли стала победителем предсезонного турнира имени Николая Пучкова, который проходил в Санкт-Петербурге. В заключительном матче турнира «Авангард» переиграл СКА.