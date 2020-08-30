Хартли: поздравил Ковальчука с сезоном в «Вашингтоне», но других разговоров не было

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли ответил на вопрос о желании видеть в клубе Илью Ковальчука.

«Грицюк, Чинахов и Чистяков отлично провели предсезонные сборы. За год большие перемены проходят в жизни молодых ребят, и не только в плане хоккея. Они взрослеют, понимают какие-то вещи. Сейчас они в составе, однозначно стоят на пороге, но пока не могу сказать, будут ли они играть в первых матчах сезона.

Хотел бы я видеть Ковальчука в «Авангарде»? Первое, что стоит отметить, — Ковальчуку всегда удавалось избегать серьёзных травм. Поэтому он до сих пор успешен. Сейчас много слухов и разговоров, ребята из НХЛ будут думать, ехать ли им в КХЛ. Я переписывался с Ковальчуком после вылета «Вашингтона», поздравил его с сезоном, но других разговоров не было», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.