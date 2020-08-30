Генменеджер «Авангарда» прокомментировал интерес к заключению контракта с Ковальчуком
Генменеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал интерес клуба к заключению контракта с Ильёй Ковальчуком.
«Хорошо ли, что многие переболели в «Авангарде»? Это вопрос из медицинской плоскости, но я слышал, что наличие антител не гарантирует иммунитета от нового заболевания. В сезон мы заходим с ребятами, которые практически все переболели ковидом. Надеюсь, что никакой второй волны не будет, и антитела будут бороться с этой напастью.
Есть ли интерес у «Авангарда» к Ковальчуку? У Ильи главная цель — выиграть Кубок Стэнли. Пока я не представляю, что он приедет играть в Россию, так что наш интерес носит, скажем так, виртуальный характер», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Волков: «Авангард» с осторожным оптимизмом смотрит в новый сезон
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