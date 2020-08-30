Волков: Манукян был недоволен решением отправить его в ВХЛ, но мы оценили его уровень

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал решение отправить в новокузнецкий «Металлург» российского нападающего Артёма Манукяна. Между клубами заключен договор о сотрудничестве, согласно которому «ястребы» могут командировать игроков в ВХЛ.
«Манукян перенёс две серьёзные операции на плече, затем подхватил коронавирус. По его поводу у нас состоялась очень эмоциональная беседа в тренерской. Артём был недоволен решением отправить его в ВХЛ, но мы считаем, что ему сейчас будет полезно пройти этот тренировочный лагерь с чистого листа. У Манукяна большое сердце, и ему было тяжело принять это решение. Но мы сочли, что его уровень сейчас ниже по сравнению с другими, и на данный момент Артём не соответствовал месту в составе «Авангарда», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 30 августа 2020
-
14:12
-
14:04
-
14:00
-
13:55
-
13:47
-
13:43
-
13:38
-
13:35
-
13:04
-
13:00
-
12:30
-
12:05
-
11:42
-
11:16
-
10:40
-
10:05
-
09:42
-
09:30
-
09:02
-
08:45
-
08:20
-
08:05
-
07:50
-
07:41
-
07:24
-
06:31
-
06:16
-
06:00
-
05:27
-
04:47
- 29 августа 2020
-
23:33
-
23:00
-
22:31
-
22:18
-
22:10