Волков: Манукян был недоволен решением отправить его в ВХЛ, но мы оценили его уровень

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал решение отправить в новокузнецкий «Металлург» российского нападающего Артёма Манукяна. Между клубами заключен договор о сотрудничестве, согласно которому «ястребы» могут командировать игроков в ВХЛ.

«Манукян перенёс две серьёзные операции на плече, затем подхватил коронавирус. По его поводу у нас состоялась очень эмоциональная беседа в тренерской. Артём был недоволен решением отправить его в ВХЛ, но мы считаем, что ему сейчас будет полезно пройти этот тренировочный лагерь с чистого листа. У Манукяна большое сердце, и ему было тяжело принять это решение. Но мы сочли, что его уровень сейчас ниже по сравнению с другими, и на данный момент Артём не соответствовал месту в составе «Авангарда», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.