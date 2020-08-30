Хартли: несколько раз спрашивал Хохлачёва, знает ли он, насколько может быть хорош

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли ответил на вопросы о хоккеистах команды.

«Я знаю, что у Хохлачёва огромный потенциал. Я его сам несколько раз спрашивал, знает ли он, насколько может быть хорош. Он здорово показал себя с разными партнёрами, но я считаю, что он ещё не раскрылся полностью. Он сильно поможет «Авангарду» и, кроме того, добавит нашей команде скорости.

Что касается Зернова, то он в прошлом сезоне хоть и вернулся в состав, но не мог играть в полную силу. У Дениса были сомнения после операции, и это нормально, но сейчас мне нравится, как он катается, соревнуется и действует на вбрасываниях. Надеюсь, что он вернулся на свой настоящий уровень.

Мы приобрели Каски в первую очередь для того, чтобы он помогал команде в большинстве. Мы были рады заполучить молодого, талантливого защитника, и он показывает невероятный прогресс с первых дней сборов. Мы знали, что Каски — бывший нападающий, но это и есть задача тренера — обучить и подтянуть какие-то моменты у хоккеистов», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.