Хартли: несколько раз спрашивал Хохлачёва, знает ли он, насколько может быть хорош

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли ответил на вопросы о хоккеистах команды.
«Я знаю, что у Хохлачёва огромный потенциал. Я его сам несколько раз спрашивал, знает ли он, насколько может быть хорош. Он здорово показал себя с разными партнёрами, но я считаю, что он ещё не раскрылся полностью. Он сильно поможет «Авангарду» и, кроме того, добавит нашей команде скорости.
Что касается Зернова, то он в прошлом сезоне хоть и вернулся в состав, но не мог играть в полную силу. У Дениса были сомнения после операции, и это нормально, но сейчас мне нравится, как он катается, соревнуется и действует на вбрасываниях. Надеюсь, что он вернулся на свой настоящий уровень.
Мы приобрели Каски в первую очередь для того, чтобы он помогал команде в большинстве. Мы были рады заполучить молодого, талантливого защитника, и он показывает невероятный прогресс с первых дней сборов. Мы знали, что Каски — бывший нападающий, но это и есть задача тренера — обучить и подтянуть какие-то моменты у хоккеистов», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 30 августа 2020
-
14:12
-
14:04
-
14:00
-
13:55
-
13:47
-
13:43
-
13:38
-
13:35
-
13:04
-
13:00
-
12:30
-
12:05
-
11:42
-
11:16
-
10:40
-
10:05
-
09:42
-
09:30
-
09:02
-
08:45
-
08:20
-
08:05
-
07:50
-
07:41
-
07:24
-
06:31
-
06:16
-
06:00
-
05:27
-
04:47
- 29 августа 2020
-
23:33
-
23:00
-
22:31
-
22:18
-
22:10