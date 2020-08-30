«Спартак» представил форму на сезон-2020/2021

Московский «Спартак» представил форму, в которой будет выступать в сезоне-2020/2021. Логотип был разработан студией спортивного дизайна Quberten.

«Спартак» не ограничился двумя стандартными комплектами — для домашнего и гостевого льда. Теперь в Москве команда будет чередовать форму в зависимости от игрового дня: в будни — одна, в выходные — вторая. И всегда в центре внимания — главные спартаковские символы.

Гостевая форма возвращает широкую белую полосу — она не переходит на рукава, как в сезонах с 2011 по 2016 год, и оттого выглядит контрастнее. Полоса вообще играет важную роль в каждом комплекте и всегда рифмуется: на гетрах кольца вполовину уже, чем на груди.

Домашняя форма для рабочих дней подчинена крупной литере «С». Второе московское джерси — для выходных и праздничных дней. На груди, где обычно находится полоса, ромб и литера «С», появится принт с фотографиями из истории «Спартака». Он будет напечатан шелкографией и явно станет одним из самых запоминающихся элементов сезона», – говорится в сообщении на сайте студии.