Бабаев: разговоры о COVID-19 у Владимира Ткачёва беспочвенны

Шуми Бабаев, агент нападающего СКА Владимира Ткачёва, опроверг слухи, что его клиент заболел коронавирусом.

«Все разговоры о COVID-19 у Владимира Ткачёва беспочвенны. У игрока питерского клуба простуда, из-за которой он пропустил два последних матча в межсезонье, и мы ждём его возвращения в строй в ближайшее время», – написал Бабаев в своём «твиттере».

В минувшем сезоне 24-летний Ткачёв принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата, забросив 14 шайб и сделав 28 результативных передач при показателе полезности "+12" и 25 минутах штрафного времени. В четырёх матчах плей-офф российский форвард набрал 6 (1+5) очков при полезности "+1" и двух минутах штрафа.

За карьеру в КХЛ Владимир также выступал за такие команды, как «Авангард», «Адмирал» и «Салават Юлаев». В общей сложности Ткачёв сыграл в лиге 249 матчей, набрав 169 (58+111) очков при полезности "+6".