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Ленер: я пил и употреблял наркотики. Если бы я был чёрным — меня бы выкинули из НХЛ

Ленер: я пил и употреблял наркотики. Если бы я был чёрным — меня бы выкинули из НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер высказался о проблеме расовой дискриминации.

«В прошлом я пил и употреблял наркотики. Уверен, если бы я был чёрным — меня бы уже выкинули из НХЛ. Меня бы не было здесь. Вы должны посмотреть в зеркало и понять, что у вас есть привилегия белых.

НХЛ — очень белая лига, и важно, чтобы мы, белые игроки, брали на себя ответственность и настаивали на переменах. Наша лига должна быть открыта для всех», – приводит слова Ленера Aftonbladet.

Напомним, в последние дни США охватила новая волна протестов, вызванная действиями полицейских в городе Кеноше (штат Висконсин), несколько раз выстреливших в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.

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