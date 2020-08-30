Ленер: я пил и употреблял наркотики. Если бы я был чёрным — меня бы выкинули из НХЛ

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер высказался о проблеме расовой дискриминации.
«В прошлом я пил и употреблял наркотики. Уверен, если бы я был чёрным — меня бы уже выкинули из НХЛ. Меня бы не было здесь. Вы должны посмотреть в зеркало и понять, что у вас есть привилегия белых.
НХЛ — очень белая лига, и важно, чтобы мы, белые игроки, брали на себя ответственность и настаивали на переменах. Наша лига должна быть открыта для всех», – приводит слова Ленера Aftonbladet.
Напомним, в последние дни США охватила новая волна протестов, вызванная действиями полицейских в городе Кеноше (штат Висконсин), несколько раз выстреливших в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.
- 30 августа 2020
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