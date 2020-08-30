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Тренер «Колорадо» – о расизме: в США понимают, что происходит. Пришло время меняться

Тренер «Колорадо» – о расизме: в США понимают, что происходит. Пришло время меняться
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар поделился мнением о борьбе НХЛ с расизмом.

«Нам нужно понять, чем мы можем помочь, как можем изменить положение дел. Всё начинается с осознания происходящего. У нас в команде есть очень толковые ребята, которые многое видели и у которых есть своё мнение. В команде уже очень серьёзно говорят на эти темы. Всё это очень хорошо. Но это должно происходить не только в команде, но в наших семьях, городах. Нужно совершать поступки, помогать. Таким должен быть следующий шаг. В стране понимают, что происходит, пришло время меняться. Думаю, что наши ребята хотят знать, как они могут помочь. Вот какова ситуация на данный момент», – приводит слова Беднара пресс-служба НХЛ.

Напомним, в последние дни США охватила новая волна протестов, вызванная действиями полицейских в городе Кеноше (штат Висконсин), несколько раз выстреливших в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.

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