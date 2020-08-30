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Минское «Динамо» обыграло «Юность» в финале Кубка Салея

Минское «Динамо» обыграло «Юность» в финале Кубка Салея
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» обыграло «Юность» в финальном матче предсезонного Кубка Салея. Матч завершился со счётом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) в пользу команды Крэйга Вудкрофта.

По два балла за результативность в составе победителей набрали: Роб Клинкхаммер (1+1), Райан Спунер (1+1) и Франсис Паре (0+2). Шат-аут оформил голкипер «Динамо» Доминик Фурх.

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Новый сезон начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют ЦСКА и «Ак Барс». Первый этап продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

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