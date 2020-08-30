Хартли: не понимаю русского языка, поэтому хейтеры меня не тревожат

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли рассказал, как относится к недоброжелателям.
«В первую очередь я не понимаю русского языка, поэтому меня это не особо тревожит. Но и по большому счёту хочется отметить, что жизнь слишком коротка, чтобы обращать внимание на негатив. Я всегда стараюсь фокусироваться на позитиве. Стоит отметить, что 99,9% людей, которые что-то говорят, никогда тебя не встречали, они тебя не знают и просто судят со стороны. Как всегда говорила моя бабушка, «никогда не суди книгу по обложке», – приводит слова Хартли пресс-служба клуба.
На этой неделе команда Боба Хартли стала победителем предсезонного турнира имени Николая Пучкова, который проходил в Санкт-Петербурге. В заключительном матче турнира «Авангард» переиграл СКА.
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