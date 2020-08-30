Гудроу – о хите Ритчи: грязный приём. У Гурда уже давно не было шайбы

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Баркли Гудроу прокомментировал пятиминутное удаление форварда «Бостон Брюинз» Ника Ритчи за силовой приём на Янни Гурде.

«Я думаю, что это был довольно грязный приём. Это был удар сзади, было поздно. У него так давно не было шайбы, что большинство парней на льду даже не заметили этот силовой приём, потому что они следовали за шайбой», – приводит слова Гудроу журналист Брайан Бёрнс в своём «твиттере».

Клубы Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» провели четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли. Победу одержала команда Джона Купера — 3:1, общий счёт в серии стал 3-1 в пользу «молний». Пятый матч противостояния состоится 1 сентября, начало встречи – 2:00 мск.