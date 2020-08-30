В сезоне-2020/2021 на домашних матчах «Локомотив» сможет принять 30% зрителей, сообщает пресс-служба ярославского клуба.

«В соответствии с распоряжением губернатора Ярославской области разрешённое количество болельщиков в УКРК «Арена-2000» на каждой домашней игре команды «Локомотив» в рамках чемпионата КХЛ составит не более 30% от общей вместимости спортсооружения, включая ложи, банкетные залы и ресторан.

Доступ зрителей в количестве 30% от вместимости арены продиктован необходимостью соблюдать нормы социальной дистанции. По этой причине ХК «Локомотив» принял решение отказаться от продажи сезонных абонементов. Билеты на каждый матч будут продаваться через интернет. Минимальная цена билета 600 р., максимальная — 1300 р. Рассадка зрителей на трибунах осуществляется с соблюдением норм социальной дистанции — через два кресла на каждом ряду в шахматном порядке», – говорится в сообщении клуба.