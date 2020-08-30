«Даллас» потерял несколько корпоративных держателей абонементов из-за поддержки BLM
Президент и главный исполнительный директор клуба НХЛ «Даллас Старз» Брэд Альбертс сообщил, что клуб потерял несколько частных и корпоративных держателей сезонных абонементов из-за поддержки движения Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»).
«Но мы и впредь будем следовать своей приверженности этому делу и на сто процентов поддерживаем наших игроков, желающих выразить свои взгляды», – приводит слова Альбертса Dallas News.
Напомним, в последние дни США охватила новая волна протестов, вызванная действиями полицейских в городе Кеноше (штат Висконсин), несколько раз выстреливших в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.
«Вы готовы лишь огульно обвинять». Полиция раскритиковала действия «Вегаса»
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