Горбунов: победа на Кубке Салея важна в эмоциональном плане, мы хорошо готовы к сезону

Нападающий минского «Динамо» Роман Горбунов прокомментировал победу в финальном матче предсезонного Кубка Салея с «Юностью» (3:0).

«Мы проанализировали нашу предыдущую игру с «Юностью», сделали выводы. Вышли с хорошим настроем, играли по своей системе. Гнули свою линию и добились победы. Это самое главное. Драка? Там был такой момент: против Ильи Усова сделали силовой приём, когда он этого не видел. Я за него заступился. Это нормально. Когда такие моменты случаются, команда заводится. Это хорошо. Тренеры похвалили.

Победа важна в эмоциональном плане, чтобы к сезону подойти с хорошими эмоциями и продолжить в том же духе в КХЛ. Жаль, что не получилось сыграть с командами КХЛ в предсезонке. А так, думаю, мы готовы хорошо. Тренировки и условия были на хорошем. Теперь всё зависит от нас.

У любого хоккеиста есть цель сыграть в КХЛ. Рад, что остался в «Динамо», пригодился, вписался в систему. Дальше буду стараться, доказывать своей игрой», – приводит слова Горбунова пресс-служба клуба.