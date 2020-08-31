В Торонто на ограждениях вокруг «пузыря» НХЛ появились надписи в поддержку BLM

На ограждениях вокруг «пузыря» НХЛ в Торонто появились надписи в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»), сообщает пресс-служба «Тампа-Бэй Лайтнинг» в «Твиттере».

«Новое искусство, окружающее «пузырь», – говорится в сообщении «молний».

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд». В первом раунде плей-офф покинули также «Чикаго Блэкхоукс», «Сент-Луис Блюз», «Вашингтон Кэпиталз», «Монреаль Канадиенс», «Аризона Койотс», «Калгари Флэймз», «Каролина Харрикейнз» и «Коламбус Блю Джекетс».