Валерий Ничушкин отметился первой заброшенной шайбой в текущем розыгрыше Кубка Стэнли

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит 4-й матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции между «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». К середине второго периода в счёте ведут номинальные хозяева льда – игроки «Далласа» — 3:1.

Уже после первого периода игроки «Далласа» вели с крупным счётом 3:0 в этой встрече благодаря голам Йона Клингберга, Радека Факсы и Джейми Бенна, которому ассистировал Александр Радулов.

Лишь к середине встречи игрокам «Колорадо» удалось сократить отставание в счёте усилиями 25-ленего российского нападающего Валерия Ничушкина, которому удалось забросить свою первую шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли и вторую за карьеру в этом соревновании, удачно сыграв на добивании у ворот Антона Худобина после броска Кейла Макара от синей линии.

Видео гола Ничушкина в ворота «Далласа» доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

Всего в текущем плей-офф Ничушкин проводит 12-й матч. Для него это 1-е (1+0) набранное очко. Его показатель полезности – «-3».