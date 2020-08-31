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Валерий Ничушкин оформил дубль в игре с «Далласом»

Валерий Ничушкин оформил дубль в игре с «Далласом»
Хоккей / НХЛ 0

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит 4-й матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции между «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». К середине третьего периода в счёте ведут номинальные хозяева льда – игроки «Далласа» — 5:3.

На 12-й минуте 3-го периода 25-летний российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин оформил дубль в этой встрече, застав врасплох Антона Худобина, защищающего ворота «Далласа», после хлёсткого и мощного броска из-под игрока «Старз», рикошетом от которого шайба изменила направление полёта.


Видео второго гола Ничушкина в ворота «Далласа» доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

Всего в текущем плей-офф Ничушкин проводит 12-й матч. Для него это 2-е (2+0) набранное очко. Его показатель полезности – «-2».

Валерий Ничушкин отметился первой заброшенной шайбой в текущем розыгрыше Кубка Стэнли
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