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Дубль Ничушкина и гол Наместникова не помогли «Колорадо» обыграть «Даллас»

Дубль Ничушкина и гол Наместникова не помогли «Колорадо» обыграть «Даллас»
Хоккей / НХЛ 0

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся 4-й матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции между «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». Победу в матче со счётом 5:4 одержали номинальные хозяева льда – игроки «Далласа», и увеличили отрыв в серии – 3-1.

В составе «Далласа» отличились Йон Клингберг, Радек Факса, Джейми Бенн, Роопе Хинц и Денис Гурьянов. У «Колорадо» забрасывали Валерий Ничушкин, отметившийся дублем, Кейл Макар и Владислав Наместников.

Видео лучших моментов встречи «Даллас» — «Колорадо» доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

Оформивший дубль нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин набрал свои первые очки в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Он провёл на льду 14 минут и 38 секунд, заработав показатель полезности «+2».

Его соотечественник и партнёр по команде Владислав Наместников, проведший на площадке 8 минут и 49 секунд, забросил свою 2-ю шайбу в текущем плей-офф. Его коэффициент полезности составил «+1», как и у защитника Никиты Задорова, которому отметиться набранными очками не удалось.

Игровое время нападающего «Далласа» Александра Радулова составило 16 минут и 2 секунды. Ему удалось отметиться одной результативной передачей, а его показатель полезности один из худших в команде – «-3».

Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 33 броска из 37.

5-я встреча между «Далласом» и «Колорадо» состоится 1 сентября. Начало – 04:45 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
31 августа 2020, понедельник. 01:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Клингберг (Факса, Комо) – 06:18' (5x5)   2:0 Факса (Хинц, Хейсканен) – 08:33' (5x4)   3:0 Бенн (А. Радулов, Павелски) – 10:45' (5x4)   3:1 Ничушкин (Макар, Бураковски) – 33:24' (5x5)   3:2 Макар (Маккиннон, Рантанен) – 39:34' (5x3)   4:2 Хинц (Клингберг, Факса) – 47:30' (5x4)   5:2 Гурьянов – 48:02' (5x5)   5:3 Ничушкин (Бураковски, Жирар) – 51:24' (5x5)   5:4 Наместников (Жирар, Кадри) – 59:56' (6x5)
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