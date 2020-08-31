Дубль Ничушкина и гол Наместникова не помогли «Колорадо» обыграть «Даллас»

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся 4-й матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции между «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». Победу в матче со счётом 5:4 одержали номинальные хозяева льда – игроки «Далласа», и увеличили отрыв в серии – 3-1.

В составе «Далласа» отличились Йон Клингберг, Радек Факса, Джейми Бенн, Роопе Хинц и Денис Гурьянов. У «Колорадо» забрасывали Валерий Ничушкин, отметившийся дублем, Кейл Макар и Владислав Наместников.

Видео лучших моментов встречи «Даллас» — «Колорадо» доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

Оформивший дубль нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин набрал свои первые очки в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Он провёл на льду 14 минут и 38 секунд, заработав показатель полезности «+2».



Его соотечественник и партнёр по команде Владислав Наместников, проведший на площадке 8 минут и 49 секунд, забросил свою 2-ю шайбу в текущем плей-офф. Его коэффициент полезности составил «+1», как и у защитника Никиты Задорова, которому отметиться набранными очками не удалось.



Игровое время нападающего «Далласа» Александра Радулова составило 16 минут и 2 секунды. Ему удалось отметиться одной результативной передачей, а его показатель полезности один из худших в команде – «-3».



Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 33 броска из 37.



5-я встреча между «Далласом» и «Колорадо» состоится 1 сентября. Начало – 04:45 мск.