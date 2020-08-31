Дубль Ничушкина и гол Наместникова не помогли «Колорадо» обыграть «Даллас»

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся 4-й матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции между «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». Победу в матче со счётом 5:4 одержали номинальные хозяева льда – игроки «Далласа», и увеличили отрыв в серии – 3-1.
В составе «Далласа» отличились Йон Клингберг, Радек Факса, Джейми Бенн, Роопе Хинц и Денис Гурьянов. У «Колорадо» забрасывали Валерий Ничушкин, отметившийся дублем, Кейл Макар и Владислав Наместников.
Видео лучших моментов встречи «Даллас» — «Колорадо» доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».
Оформивший дубль нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин набрал свои первые очки в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Он провёл на льду 14 минут и 38 секунд, заработав показатель полезности «+2».
Его соотечественник и партнёр по команде Владислав Наместников, проведший на площадке 8 минут и 49 секунд, забросил свою 2-ю шайбу в текущем плей-офф. Его коэффициент полезности составил «+1», как и у защитника Никиты Задорова, которому отметиться набранными очками не удалось.
Игровое время нападающего «Далласа» Александра Радулова составило 16 минут и 2 секунды. Ему удалось отметиться одной результативной передачей, а его показатель полезности один из худших в команде – «-3».
Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 33 броска из 37.
5-я встреча между «Далласом» и «Колорадо» состоится 1 сентября. Начало – 04:45 мск.
- 31 августа 2020
-
03:44
-
03:37
-
03:30
-
03:16
-
02:41
-
00:03
- 30 августа 2020
-
23:45
-
23:38
-
22:59
-
22:41
-
22:23
-
21:44
-
21:31
-
20:59
-
20:44
-
19:54
-
19:37
-
19:02
-
18:02
-
17:56
-
17:33
-
17:00
-
16:56
-
16:35
-
15:35
-
14:45
-
14:12
-
14:04
-
14:00
-
13:55
-
13:47
-
13:43
-
13:38
-
13:35
-
13:04