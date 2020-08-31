Радулов вышел на единоличное 17-е место по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ среди россиян

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции между «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». Победу в матче со счётом 5:4 одержали номинальные хозяева льда – игроки «Далласа», и увеличили отрыв в серии – 3-1.

Нападающий «Далласа» Александр Радулов отметился результативной передачей. Благодаря этому Радулов, набравший 40-е очко в 50-м кубковом матче, вышел на единоличное 17-е место по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ среди российских игроков, превзойдя результат Алексея Житника (39 очков в 98 матчах). Следующим ориентиром для Радулова является результат Владимира Тарасенко (49 очков в 74 матчах).

Национальный рекорд принадлежит Сергею Фёдорову (176 очков в 183 матчах). Второе место занимает Евгений Малкин (169 в 166 встречах). Топ-3 замыкает Александр Овечкин (131 очко в 136 матчах).