Хорват забил девятый гол в плей-офф и опередил Гурьянова в гонке снайперов Кубка Стэнли

В четвёртом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ «Ванкувер Кэнакс» встречается с «Вегас Голден Найтс». После второго периода впереди номинальные хозяева — 3:2, при этом «рыцари» ведут в серии — 2-1.

На 25-й минуте отличился нападающий «Ванкувера» Бо Хорват, для которого заброшенная шайба стала девятой в нынешнем плей-офф. Канадский форвард добил шайбу в ворота голкипера «Вегаса» Марка-Андре Флёри после удачного подправления в исполнении Джей Ти Миллера.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Благодаря голу Хорват единолично возглавил гонку снайперов Кубка Стэнли, превзойдя результат форварда «Даллас Старз» Дениса Гурьянова (восемь шайб).