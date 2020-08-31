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Хорват забил девятый гол в плей-офф и опередил Гурьянова в гонке снайперов Кубка Стэнли

Хорват забил девятый гол в плей-офф и опередил Гурьянова в гонке снайперов Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

В четвёртом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ «Ванкувер Кэнакс» встречается с «Вегас Голден Найтс». После второго периода впереди номинальные хозяева — 3:2, при этом «рыцари» ведут в серии — 2-1.

На 25-й минуте отличился нападающий «Ванкувера» Бо Хорват, для которого заброшенная шайба стала девятой в нынешнем плей-офф. Канадский форвард добил шайбу в ворота голкипера «Вегаса» Марка-Андре Флёри после удачного подправления в исполнении Джей Ти Миллера.

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Благодаря голу Хорват единолично возглавил гонку снайперов Кубка Стэнли, превзойдя результат форварда «Даллас Старз» Дениса Гурьянова (восемь шайб).

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