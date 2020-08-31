«Ванкувер» уступил «Вегасу», счёт в серии стал 1-3

Клубы Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» и «Вегас Голден Найтс» провели четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли. «Рыцари» победили со счётом 5:3, общий счёт в серии стал 3-1 в их пользу.
Счёт в матче был открыт на десятой минуте, гол забил форвард «Вегаса» Макс Пасиоретти. Вскоре соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали нападающие Элиас Петерссон и Чандлер Стивенсон. Во втором периоде «Ванкувер» забил дважды усилиями нападающих Бо Хорвата и Тайлера Тоффоли. В третьем периоде «Вегас» забросил три шайбы, точные броски в актив записали Нейт Шмидт, Вильям Карлссон и оформивший дубль Пасиоретти.
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Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.
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