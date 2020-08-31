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«Ванкувер» уступил «Вегасу», счёт в серии стал 1-3

«Ванкувер» уступил «Вегасу», счёт в серии стал 1-3
Хоккей / НХЛ 0

Клубы Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» и «Вегас Голден Найтс» провели четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли. «Рыцари» победили со счётом 5:3, общий счёт в серии стал 3-1 в их пользу.

Счёт в матче был открыт на десятой минуте, гол забил форвард «Вегаса» Макс Пасиоретти. Вскоре соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали нападающие Элиас Петерссон и Чандлер Стивенсон. Во втором периоде «Ванкувер» забил дважды усилиями нападающих Бо Хорвата и Тайлера Тоффоли. В третьем периоде «Вегас» забросил три шайбы, точные броски в актив записали Нейт Шмидт, Вильям Карлссон и оформивший дубль Пасиоретти.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
31 августа 2020, понедельник. 05:30 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Пасиоретти (Стоун, Теодор) – 09:28' (5x4)   1:1 Петтерссон (Миллер, Хьюз) – 11:15' (5x4)   1:2 Стивенсон (Теодор, Мартинес) – 13:19' (5x5)   2:2 Хорват (Миллер, Эдлер) – 24:07' (5x5)   3:2 Тоффоли (Хьюз, Миллер) – 31:26' (5x4)   3:3 Шмидт (Меррилл) – 42:52' (5x5)   3:4 Пасиоретти (Шмидт, Стоун) – 47:02' (5x5)   3:5 Карлссон (Пасиоретти, Стоун) – 48:29' (5x5)

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Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.

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