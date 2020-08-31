Бенн: такое ощущение, что когда мы забиваем, это мотивирует «Колорадо»

Нападающий клуба «Даллас Старз» Джейми Бенн поделился впечатлениями от выигранного матча с «Колорадо Эвеланш» (5:4, 3-1 в серии).
«Такое ощущение, что когда ты забиваешь, соперника это мотивирует. Нам удалось забить три быстрых гола в начале. Но у них хорошая команда, которая не сдается. Я не уверен, почему в серии преимущество постоянно переходит от одной команды к другой, но так получается. И когда кураж ловим мы, надо его максимально использовать. И, наоборот, стараться сводить к минимуму их опасные отрезки», — приводит слова Бенна официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
В составе «Далласа» отличились Йон Клингберг, Радек Факса, Джейми Бенн, Роопе Хинц и Денис Гурьянов. У «Колорадо» ворота соперника поразили Валерий Ничушкин, отметившийся дублем, Кейл Макар и Владислав Наместников.
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