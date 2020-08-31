Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Состоялось три матча во втором раунде Кубка Стэнли.
«Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш» — 5:4 (3-1 в серии).
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия Флайерз» — 3:2 (3-1 в серии).
«Ванкувер Кэнакс» — «Вегас Голден Найтс» — 3:5 (1-3 в серии).
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд». В первом раунде плей-офф покинули также «Чикаго Блэкхоукс», «Сент-Луис Блюз», «Вашингтон Кэпиталз», «Монреаль Канадиенс», «Аризона Койотс», «Калгари Флэймз», «Каролина Харрикейнз» и «Коламбус Блю Джекетс».
- 31 августа 2020
-
10:19
-
10:08
-
10:00
-
09:53
-
09:31
-
09:16
-
09:00
-
08:41
-
08:32
-
08:17
-
07:39
-
07:30
-
07:24
-
06:55
-
06:25
-
06:15
-
05:48
-
05:17
-
03:44
-
03:37
-
03:30
-
03:16
-
02:41
-
00:03
- 30 августа 2020
-
23:45
-
23:38
-
22:59
-
22:41
-
22:23
-
21:44
-
21:31
-
20:59
-
20:44
-
19:54
-
19:37