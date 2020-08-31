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Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Состоялось три матча во втором раунде Кубка Стэнли.

Сетка розыгрыша и календарь Кубка Стэнли

«Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш» — 5:4 (3-1 в серии).

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
31 августа 2020, понедельник. 01:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Клингберг (Факса, Комо) – 06:18' (5x5)   2:0 Факса (Хинц, Хейсканен) – 08:33' (5x4)   3:0 Бенн (А. Радулов, Павелски) – 10:45' (5x4)   3:1 Ничушкин (Макар, Бураковски) – 33:24' (5x5)   3:2 Макар (Маккиннон, Рантанен) – 39:34' (5x3)   4:2 Хинц (Клингберг, Факса) – 47:30' (5x4)   5:2 Гурьянов – 48:02' (5x5)   5:3 Ничушкин (Бураковски, Жирар) – 51:24' (5x5)   5:4 Наместников (Жирар, Кадри) – 59:56' (6x5)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия Флайерз» — 3:2 (3-1 в серии).

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
31 августа 2020, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Нельсон (Бейли) – 26:52' (5x5)   1:1 Кутюрье (Браун, Хег) – 35:19' (5x5)   2:1 Пажо (Мейфилд, Тэйвз) – 47:18' (5x5)   3:1 Нельсон (Бейли, Бовиллье) – 51:12' (5x5)   3:2 Проворов (Хейз, Санхайм) – 58:55' (6x5)

«Ванкувер Кэнакс» — «Вегас Голден Найтс» — 3:5 (1-3 в серии).

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
31 августа 2020, понедельник. 05:30 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Пасиоретти (Стоун, Теодор) – 09:28' (5x4)   1:1 Петтерссон (Миллер, Хьюз) – 11:15' (5x4)   1:2 Стивенсон (Теодор, Мартинес) – 13:19' (5x5)   2:2 Хорват (Миллер, Эдлер) – 24:07' (5x5)   3:2 Тоффоли (Хьюз, Миллер) – 31:26' (5x4)   3:3 Шмидт (Меррилл) – 42:52' (5x5)   3:4 Пасиоретти (Шмидт, Стоун) – 47:02' (5x5)   3:5 Карлссон (Пасиоретти, Стоун) – 48:29' (5x5)

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд». В первом раунде плей-офф покинули также «Чикаго Блэкхоукс», «Сент-Луис Блюз», «Вашингтон Кэпиталз», «Монреаль Канадиенс», «Аризона Койотс», «Калгари Флэймз», «Каролина Харрикейнз» и «Коламбус Блю Джекетс».

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