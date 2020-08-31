Проворов: ничего не кончено, у «Филадельфии» прекрасная команда

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов поделился впечатлениями от проигранного матча с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:3, 1-3 в серии).



«Ничего не кончено, пока не кончено. У нас прекрасная команда, которая знает, как преодолевать сложности», — приводит слова Проворова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В составе «Нью-Йорк Айлендерс» дублем отметился Брок Нельсон и ещё одну шайбу в свой актив записал Жан-Габриэль Пажо. За «Филадельфию Флайерз» забили Шон Кутюрье и Проворов. Проворов провёл на площадке 22 минуты и 9 секунд и завершил матч с коэффициентом полезности «-1».



Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.