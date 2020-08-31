Квартальнов — про коронавирус в «Ак Барсе»: была проблема, мы с ней справились

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ и матча за Кубок Открытия.
«Предстартовое волнение существует. По сравнению с турниром у нас будет другой состав, обновлённый. Есть определённые опасения – для большинства ребят было мало игровой практики. Конечно, будет непросто, но они готовы, понимают. Новый старт, хороший соперник нас ждёт.
Как у нас обстоит ситуация с коронавирусом? Фамилий и имён я не могу сказать. Проблема была, мы с ней справились. Предсезонка была нестандартная, пришлось её корректировать. Мы работали в Казани, у нас на базе созданы все условия. Группа ребят не играла на турнире по разным причинам – кто-то был травмирован, кто-то болен. Сейчас все собрались, живы-здоровы.
В „Авангарде“ довольны, что подготовка шла три недели? У каждого клуба своя стратегия. Мы проверяли очень много молодёжи. Про нас иногда говорят: лавка какая-то огромная. А откуда они выходят-то? Если закрыть команду, определиться с составом и идти по этому пути – нормально. Но для развития молодёжи трёх недель мало. Говорят про вторую вспышку коронавируса, но мы готовы играть, закрываться не будем», — цитирует тренера официальный сайт клуба.
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