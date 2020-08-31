Квартальнов: вы не думаете, что Воронков и Галимов стали лидерами?

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился мнением о составе команды в предстоящем сезоне.
«С возвращением лидеров будут ли получать игровое время Галимов и Воронков? Они будут получать игровое время. Вы не думаете, что они стали лидерами? У нас есть команда, и все готовы играть. Кто лучше выглядит, тот и играет. Я не могу представить, что если игрок выглядит слабо, то получает много игрового времени.
Судьи по-другому стали оценивать эпизоды? Понимание у нас есть, была встреча с арбитрами. Согласен, что много удалений. В прошлом сезоне мы по удалениям были на первом месте. Это серьёзный момент – получать нагрузку на определённых хоккеистов не хотелось бы. Надо постараться это исключить», — цитирует Квартальнова официальный сайт «Ак Барса».
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