Генменеджер «Салавата»: для существования клубов нашей системы нет никакой угрозы

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов рассказал о финансировании клуба.



«Мы уже около трёх лет не финансируемся «Роснефтью» или «Башнефтью», а фондом социальных целевых программ. Никакой угрозы для существования клубов нашей системы не существует, у «Салавата», «Толпара», «Тороса» и «Агидели» есть гарантийные письма от фонда. Да, мы ощущаем некоторые издержки финансирования, но на основных командах системы это не сказывается. Это влияет на другие факторы.



Вопрос финансирования спортивной школы на новый сезон ещё прорабатывается. Но мы действительно хотим, чтобы на группах начальной подготовки существовал небольшой родительский взнос. Очень много ребят, и немного не хватает нам финансирования», — передаёт слова функционера корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.



Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Новый сезон начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют ЦСКА и «Ак Барс». Первый этап продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.