Курносов: есть разногласия с КХЛ по поводу уплаты взноса за превышение потолка зарплат

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов рассказал про разногласия с Континентальной хоккейной лигой по поводу взноса из-за превышения потолка зарплат.



«У нас есть разногласия с КХЛ по поводу уплаты взноса за превышение потолка в прошлом сезоне. Мы подали апелляцию в спортивный арбитраж, но пока дата заседания не назначена. Логика наша проста: чемпионат завершился досрочно, а клуб хотел извлечь максимальную выгоду. Образно говоря, если бы мы ставили целью пройти только первый раунд, то мы бы не превышали потолок зарплат настолько, насколько превысили. Мы хотели идти дальше, мы недополучили доходы и рассчитывали, что лига учтёт этот момент. Надеюсь, что нас услышат в арбитраже», — передаёт слова Курносова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.