Лямся: я верю в тренерский штаб «Салавата», хочу провести работу в европейском стиле

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся поделился мнением об игре Дмитрия Кугрышева и оценил свой тренерский штаб.



«Кугрышев не играл в Казани, потому что он болел. Он в прошлом году забрасывал много шайб, Дмитрий — отличный игрок. Возьмём его на выездную серию, надеюсь, он сыграет на выезде.



Я очень верю в наш тренерский штаб. С каждым днём мы трудимся вместе, улучшаем нашу работу, учимся чему-то новому. За счёт командной работы мы должны достигать нашей общей цели. Главная ответственность лежит на мне, Николай Цулыгин в первую очередь работает с защитниками, Виктор Козлов отвечает за большинство и меньшинство, Михаил Васильев также работает по большинству и с молодёжью. В течение игры я работаю по нападающим. Главное, как мы вместе коммунницируем. Я хочу провести работу в европейском стиле. Удовлетворён нашим штабом, верю в него. Думаю, мы можем достичь многого», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.