Лямся: не беспокоюсь о слишком медленных защитниках «Салавата»

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал состав своей команды.
«Думаю, что в этом сезоне Маннинен будет ещё более уверен в себе. У него уже отличная химия с Гранлундом и Хартикайненом. К тому же ушедший Умарк больше находился с шайбой, а Гранлунд больше играет на команду, так что здесь будут изменения в модели игры.
Слишком медленные защитники? Я об этом не беспокоюсь. У нас есть 60 игр в чемпионате, чтобы что-то придумать. Плюс не забывайте о Мухамадуллине, молодом и быстром защитнике», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Новый сезон начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют ЦСКА и «Ак Барс». Первый этап продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
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