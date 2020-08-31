Резерв «Салавата» для усиления — меньше 100 млн рублей

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов рассказал бюджете клуба на предстоящий сезон Континентальной хоккейной лиги.



«Салават» уложился в потолок зарплат, и у нас есть резерв для усиления в дальнейшем. Это меньше 100 миллионов рублей. Нам удалось поработать с игроками на контрактах, переподписать некоторые соглашения на новых условиях. Безусловно, в течение сезона могут быть различные усиления», — передаёт слова Курносова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.



Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Новый сезон начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют ЦСКА и «Ак Барс». Первый этап продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.