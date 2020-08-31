Грайсс: останавливать шайбы — несложная задача. Это не какое-нибудь ракетостроение

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Томас Грайсс поделился впечатлениями от выигранного матча с «Филадельфией Флайерз» (3:2, 3-1 в серии).
«Что бы ни происходило, вратарю нужно держать себя в форме. Тем более у меня несложная задача – просто останавливать шайбы. Это не какое-нибудь ракетостроение», — приводит слова Грайсса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд». В первом раунде плей-офф покинули также «Чикаго Блэкхоукс», «Сент-Луис Блюз», «Вашингтон Кэпиталз», «Монреаль Канадиенс», «Аризона Койотс», «Калгари Флэймз», «Каролина Харрикейнз» и «Коламбус Блю Джекетс».
- 31 августа 2020
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