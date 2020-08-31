«Будем строить хоккейные коробки». Генменеджер «Ак Барса» решил баллотироваться в депутаты

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов объяснил, почему принял решение баллотироваться в депутаты Казанской городской думы от партии «Единая Россия».
«Не куда-то, а в „Единую Россию“. Казгорсовет. Это достойное предложение, которое поступило от нашего мэра города. Мне очень приятно, я хочу этим заниматься. Почему бы и нет? Помогать людям, строить хоккейные коробки во дворах. В этом ничего зазорного нет.
Что мешает строить коробки без „Единой России“? Это помощь. Конечно, есть и другие фракции, но я считаю, что „Единая Россия“ самая сильная. Будем строить», — приводит слова Якубова ТНВ.
Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Новый сезон начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют ЦСКА и «Ак Барс». Первый этап продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
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